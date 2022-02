Traffico, lungomare di Marina chiuso alle auto nei giorni festivi dalle ore 12 alle 18

Chiusura festiva al traffico veicolare del Lungomare di Marina di Pisa, con anticipo, in via sperimentale, alle ore 12.00 anziché alle 14.00. Lo stabilisce un’ordinanza della Polizia Municipale a partire da domenica 20 febbraio fino al prossimo sabato 20 marzo. Durante i giorni festivi, infatti, viene istituito il divieto di circolazione veicolare (esclusi velocipedi) e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 12.00 alle 18.00 nelle vie Tullio Crosio, Repubblica Pisana, Padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna lato mare e nelle immissioni (“braccetti”) nord e sud di piazza delle Baleari. Identico provvedimento, ma con prolungamento orario fino alle ore 20.00, da domenica 27 marzo al prossimo 17 giugno.

Viene consentito il transito e la sosta dei ciclomotori e motocicli nell’immissione (“braccetto”) sud di piazza delle Baleari. Negli orari e nei periodi suddetti è ripristinato il doppio senso di circolazione nelle strade laterali che si immettono sul Lungomare di Marina di Pisa

Il provvedimento è stato emanato in considerazione del maggior afflusso pedonale sul lungomare nei giorni festivi, anche in seguito “all’attenuazione del regime di divieto di mobilità privata dovuta all’emergenza sanitaria tutt’ora in atto”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa