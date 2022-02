UniSi, aperte iscrizioni al corso in Operatore delle società sportive

Sono aperte fino al 15 marzo le iscrizioni al corso di aggiornamento professionale in Operatore delle società sportive dell’Università di Siena, dedicato a formare figure multidisciplinari con competenze di natura economica, giuridica, sociologica e comunicativa.

Primo a nascere in ambito universitario, il corso ha tra i principali sbocchi occupazionali: il dirigente sportivo, l’operatore esperto in diritto dello sport e in marketing e il manager d'azienda sportiva, i percorsi per gli ambiti del giornalismo sportivo e delle strutture di informazione, l’esperto e curatore di piattaforme web e social del settore sportivo, l’agente sportivo e il gestore di impianti.

Durante il corso saranno trattati anche i temi dei cambiamenti imposti dall'emergenza pandemica al mondo dello sport, affrontandone le tematiche nei diversi ambiti disciplinari. Verranno inoltre approfonditi i decreti che hanno rinnovato la materia di lavoro sportivo e disciplina dello sport femminile, di riordino delle disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, di revisione organica della professione di agente sportivo, di regolamentazione sugli impianti sportivi, di semplificazione degli adempimenti per gli organismi sportivi, con un’attenzione specifica al nuovo assetto della governance sportiva.

Cinque borse di studio a copertura parziale del costo delle spese di iscrizione sono state deliberate dal Comune di Siena. I termini per inoltrare la domanda - direttamente all’amministrazione comunale - scadono alle ore 12.00 del prossimo 28 febbraio. L’avviso è consultabile sul sito del Comune di Siena.

Sono dieci i moduli del corso che tratteranno di: giornalismo e comunicazione dello sport, diritto dello sport, economia e sport, storia dello sport, marketing e management sportivo, sport e statistica, medicina dello sport, governance e gestione degli eventi sportivi, psicologia, sociologia e pedagogia dello sport e impiantistica e gestione degli impianti sportivi.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati al corso; gli organi si riservano di valutare domande di candidati con comprovata esperienza nel mondo dello sport. Il corso sarà tenuto da docenti del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Ateneo, da professionisti e da esperti di livello internazionale e permetterà di ottenere 30 crediti universitari.

Le lezioni, che si svolgeranno da marzo a giugno per un totale di 100 ore, si terranno presso il complesso didattico Mattioli di Siena (via P.A. Mattioli, 10).

Il bando e le modalità di iscrizione sono consultabili nella sezione del portale di Ateneo dedicata ai Corsi di aggiornamento professionale, https://www.unisi.it/didattica/corsi-di-aggiornamento-professionale, e sul sito web del corso Operatore delle società sportive: https://operatoresportivo.unisi.it

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa