Prendeva il reddito di cittadinanza e faceva l'usuraio, condannato 62enne

Un usuraio 62enne della provincia di Pisa che percepiva reddito di cittadinanza è stato condannato a sei anni di reclusione. Arrestato nel luglio 2020 dalla guardia di finanza di Pisa, l'uomo aveva reso insostenibile la vita a un 45enne di Livorno, imprenditore edile. Nel 2017 la vittima aveva ricevuto in prestito 12mila euro per pagare dipendenti e fornitori, per poi restituire 18mila euro fino al 2020 a solo titolo di interessi.

Le difficoltà economiche aggravatesi con l’avvento della pandemia ed i continui appelli delle autorità a rivolgersi alle forze di polizia nei casi di specie, sono stati i motivi che hanno dato il coraggio alla vittima di presentarsi alle fiamme gialle pisane.

Dopo la denuncia, presentata nel mese di giugno del 2020, sono iniziate le indagini. L’usuraio, pregiudicato di origine campane e residente in provincia di Pisa, era titolare di reddito di cittadinanza, ma con evidenti disponibilità di liquidità..