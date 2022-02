Via Guicciardini: domani l’intervento di ripristino del tratto danneggiato

E’ previsto per domani, venerdì 18 febbraio, l’intervento di sistemazione delle criticità emerse in via Guicciardini a seguito della riasfaltatura di gennaio. Così, dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi, le verifiche e l’incontro conclusivo di ieri mattina, i tecnici del Comune hanno definito con la ditta appaltatrice modalità e tempi per ripristinare il tratto difettato. I lavori inizieranno intorno alle 8.30, una volta calato il traffico dell’ora di punta. In caso di maltempo, l’intervento potrebbe interessare anche sabato 19 febbraio.

«Su quel tratto, vicino al semaforo, si sono sommati diversi fattori che hanno causato cedimenti – precisa Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –. Primo fra tutti il materiale posato a temperatura bassa, a cui si è aggiunto l’effetto delle frenate e delle accelerazioni dei veicoli nei pressi del semaforo stesso. Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, il clima è stato rigido, con vento di tramontana, e il fondo fresato con piccoli dissesti ha fatto sì che la membrana non attecchisse nella maniera ottimale. Lo stesso difetto non si è verificato sugli altri tratti in quanto, sotto la membrana, è stato posto un nuovo strato di base e, soprattutto, tali tratti non sono ugualmente soggetti alle frequenti frenate dei veicoli».

A gennaio, i lavori di risanamento e asfaltatura di una porzione di via Guicciardini sono andati avanti per una settimana, periodo durante il quale la direzione dei lavori ha svolto quindici sopralluoghi. Per le caratteristiche dell’intervento, soltanto in un secondo momento, una volta riaperta la viabilità, è stato possibile riscontrare e accertare alcuni difetti relativi a una cattiva presa dei materiali sulla superficie stradale. Da qui la necessità di riprendere l’asfalto nel tratto vicino al semaforo e, in via cautelativa, anche in un secondo tratto della corsia opposta, di fronte alla pompa di benzina.

«Ricordo che stiamo parlando di una viabilità che vede il passaggio di circa tremila veicoli all’ora – prosegue Bartolomei – e per la quale è stato necessario attuare un primo intervento tampone, che mettesse in sicurezza la strada e permettesse nuovamente il transito dei mezzi a due ruote. Non si è trattato, quindi, di un intervento risolutivo, ma utile a superare l’emergenza del momento. Il progetto definitivo prevede un risanamento profondo, con una bonifica di circa mezzo metro sotto il piano carrabile, che richiederà la chiusura della strada per oltre un mese. Si tratta di un intervento in programma nei prossimi mesi, ma intanto era fondamentale agire e risolvere le urgenze. Durante il ripristino dei prossimi giorni potranno essere riscontrati alcuni disagi, ma risolvibili nell’arco di poche ore.»

Per limitare la probabilità che si verifichino nuovamente eventi simili, è in corso di attivazione da parte del Comune un accordo quadro con un laboratorio specializzato in controlli sui materiali stradali.

Modifiche alla viabilità

Durante l’esecuzione dei lavori, in via Guicciardini sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico deviato nella corsia non interessata dall’intervento, con restringimento della carreggiata e limite massimo di velocità 30 km/h.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa