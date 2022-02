Rosato e Danti (IV) in visita alla Ceam di Empoli

Importanti visite, domani pomeriggio (venerdì 18 febbraio), alla Ceam Group. In via Valdorme, sede dell’azienda empolese, arriveranno infatti Nicola Danti ed Ettore Rosato, esponenti di Italia Viva. Il primo è europarlamentare e attuale vice-presidente del gruppo Renew Europe in seno al Parlamento europeo, mentre il secondo è vicepresidente della Camera. Ad accoglierli il presidente Simone Campinoti che li guiderà all’interno dell’azienda facendo toccare loro con mano gli ottimi risultati ed i progressi fatti negli ultimi mesi. All’incontro sarà presente anche una delegazione di Italia Viva.