A Certaldo nasce "Incontro", un circolo per pensionati dove poter stare insieme

A Certaldo nasce un nuovo luogo di ritrovo. Domani pomeriggio, sabato 19 febbraio alle 16, sarà inaugurato il "centro ricreativo e di aggregazione sociale", che si trova accanto alla sede Auser in Viale Matteotti 55.

"Siamo lieti di aver raggiunto un obiettivo così importante. Già da qualche anno - spiega un volontario Spi CGIL Certaldo - avevamo percepito la necessità di avere a Certaldo un centro di aggregazione per i pensionati, perché soprattutto nel centro del paese non avevamo spazi per rispondere a queste necessità, così in collaborazione con l’Auser Filo D’Argento di Certaldo abbiamo individuato un locale da destinare a tale scopo".

Il centro ricreativo chiamato “Incontro ” sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

All’interno i frequentatori troveranno quotidiani e giochi vari, come carte da gioco, dama, tombola e altro ancora.