Accordo tra Anci Toscana e Inps, sette corsi gratuiti su materie pensionistiche

Anci Toscana ha siglato un importante e innovativo accordo con la direzione regionale di Inps, con l’avvio di un percorso formativo gratuito per i Comuni in materia pensionistica, in particolare riguardo le regolarizzazioni contributive. Una iniziativa innovativa a livello nazionale, che potrà essere di modello anche in altre regioni.

L’intesa nasce dopo le molte segnalazioni ad Anci da parte delle amministrazioni comunali, sui problemi con le sedi provinciali Inps in merito alle posizioni contributive di dipendenti ed ex dipendenti; una situazione non facile e complessa. Per trovare una soluzione condivisa, l'associazione ha avviato una lunga fase di confronto con la direzione regionale di Inps, conclusa ieri con la sigla di un accordo di collaborazione, che prevede anche il coinvolgimento delle varie direzioni provinciali.

Si tratta di sette corsi dedicati, che partiranno venerdì 25 febbraio e si concluderanno il 10 giugno prossimo; gli adempimenti organizzativi, i rapporti con i Comuni e la gestione della piattaforma saranno curati dalla Scuola Anci Toscana, mentre Inps si farà carico della progettazione e dell’erogazione degli interventi formativi, che avverranno in modalità a distanza. L’accordo prevede inoltre che Inps informerà periodicamente Anci Toscana del numero di posizioni che risultano da regolarizzare, con l'impegno ad elaborare “soluzioni organizzative compatibili con gli enti coinvolti”.

Per il calendario dei corsi e le iscrizioni cliccare qui.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa