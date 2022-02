Basket Empoli, ultimo treno salvezza per la Scotti

E’ forse l’ultimo treno per la salvezza. Per la Scotti passa sabato sera alle 20.30 a Faenza (arbitri Gagno di Spresiano, Terranova di Ferrara e Maschietto di Treviso) e prenderlo o meno cambierà il corso della stagione: in caso di vittoria la squadra potrebbe riprendere ossigeno e morale, in caso di sconfitta il quadro diventerebbe ancora più buio di quanto non lo sia ora. Ne è consapevole coach Alessio Cioni.

“Si tratta di uno scontro diretto importante – spiega – una partita che ci serve per riaprire il campionato. Inutile negare che partiamo da sfavorite sia per la classifica sia per le uscite di mercato che abbiamo avuto in questa settimana e per questo le ragazze dovranno essere ancora più brave a mettere in campo tanta energia per provare a vincerla. La prospettiva di poter riaprire il campionato deve essere una spinta in più, in fondo giochiamo contro un avversario che è alla nostra portata e quindi ci dobbiamo credere”.

Faenza, come spiegato dal tecnico biancorosso, è una squadra in lotta per la salvezza. Al momento si trova a 6 punti in classifica e, rispetto alla Scotti, vanta anche un più 9 nella gara di andata che vinse al Pala Sammontana per 54-63. Inutile dire che per l’Use Rosa servirà qualcosa di più di un’impresa per portare a casa la vittoria e ribaltare la differenza canestri, ma in casa empolese c’è naturalmente la voglia di provarci.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Ufficio Stampa