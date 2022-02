Camper dei vaccini in arrivo per i bambini di Montelupo

Prosegue il tour regionale del camper di "#Giovanisì vaccinano a scuola" e il prossimo 22 febbraio arriverà anche a Montelupo.

Anche il Comune di Montelupo Fiorentino aderisce alla campagna di “Vaccinazione Mobile“ per il Covid 19 per i bambini della fascia di età 5-12 anni (non compiuti) ed ha interessato l'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo.

Sarà possibile vaccinare i bambini martedì 22 febbraio davanti la Scuola Margherita Hack in via del Parco dalle ore 14.00 alle 16.00.

L’accesso alla vaccinazione presso il camper è libero e non occorre la prenotazione.

Possono accedere tutti i residenti dei comuni della Asl Toscana Centro.

È possibile effettuare non solo la prima dose, ma anche la seconda (a distanza di 21 giorni dalla prima dose). Nel primo caso verrà rilasciata la prenotazione per la seconda. La somministrazione delle dosi sarà possibile anche nel caso in cui sia già stata prenotata presso altri punti vaccinali.

Al momento della vaccinazione è necessario avere:

- tessera sanitaria e documento di identità del minore;

- carta di identità del genitore presente (nessun altro grado di parentela è ammesso);

- consenso e scheda anamnesi minori;

- eventuale delega di un genitore;

- eventuale dichiarazione monogenitorialità.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa