Cartonificio Fiorentino, a Sesto si chiude. Oggi sciopero dei lavoratori

La Rsu (Slc Cgil e Fistel Cisl) del Cartonificio Fiorentino di Sesto Fiorentino ha annunciato che "oggi il direttore generale ha riunito gli operatori commerciali, comunicando di fatto la chiusura dell’ufficio commerciale (5 lavoratori) a Sesto e il suo trasferimento ad Altopascio (Lucca). Questo senza né consultare, né avvisare la Rsu e il sindacato.

E' l’inizio della fine del nostro stabilimento, in spregio ad ogni confronto democratico e costruttivo, in perfetto stile arrogante e sprezzante del confronto del direttore generale della proprietà. Non accettiamo un simile atteggiamento, non siamo numeri. Proclamiamo quindi sciopero dalle 16 di oggi fino al termine della giornata lavorativa".

Fonte: Ufficio Stampa