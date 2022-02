Prende a bastonate una cagnolina, denunciato settantenne

Ha preso a bastonate una cagnolina di quattro mesi, 'colpevole' di trovarsi nel suo terreno. Un settantenne è stato rintracciato e denunciato a Cavriglia dopo una settimana di indagini da parte dei carabinieri.

Zara, questo il nome dell'animale, è una cucciola di un pastore cecoslovacco. Il proprietario l'ha trovata con evidenti segni di violenze, non stava benissimo ma potrebbe tornare in forze. Dopo la denuncia, i militari si sono attivati e hanno scoperto che Zara era finita in un terreno limitrofo dove un settantenne, senza motivo, l'aveva presa a bastonate.

Nel certificato del veterinario è scritto che la cagnolina ha riportato "visibili traumi da percussione, edemi sulla testa e intensa dolorabilità diffusa". Il settantenne è stato rintracciato e denunciato per maltrattamento di animali.