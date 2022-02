Colonnine per veicoli elettrici, manifestazione di interesse a Capraia e Limite

Il Comune di Capraia e Limite pubblicherà un avviso pubblico per la concessione di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in sul territorio comunale.



La giunta comunale infatti ha dato il via libera ad una manifestazione d’interesse che sarà pubblicata da lunedì 21 febbraio per la ricerca di soggetti con la volontà di installare e gestire colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.



Sono 11 i siti idonei individuati per coprire le aree del territorio: Piazza 8 Marzo 1944, via F.lli Cervi, parcheggio Piazza L. Negro, parcheggio via A. Moro, parcheggio via Carlo Alberto dalla Chiesa, parcheggio via delle Ginestre (zona industriale), parcheggio via Salani (zona industriale), parcheggio via degli Oleandri, parcheggio via S. Allende (adiacente all’intersezione con via Valicarda), parcheggio via Don Bianconi, parcheggio via Madre Teresa di Calcutta.



Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al prossimo 22 marzo alle ore 12. L’accordo sarà definito con la stipula di una convenzione di 10 anni e rinnovabile.



"L'obiettivo, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, è incentivare l’uso di veicoli a emissioni zero e favorire una mobilità sostenibile e green sul nostro territorio. Ci auguriamo di poter costruire una rete capillare che porterà vantaggi a tutti proprio in termini di miglioramento della qualità dell’aria”

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa