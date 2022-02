Orentano, controlli a tappeto contro lo spaccio

Controlli a tappeto. È in corso un monitoraggio serrato nelle zone di Orentano dove da tempo vengono segnalati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto ha effettuato numerosi controlli stradali negli ultimi sette giorni, ponendo particolare attenzione a due specifiche aree della Frazione castelfranchese soggette a traffici illeciti.

Le aree in questione sono state individuate in Via dei Nencini, località Le Forre, e nell'area di Corte Brogi a ridosso di Via Tullio Cristiani, via Ponticelli. Durante questi controlli sono state fermati 115 veicoli e contestate cinque violazioni al Codice della Strada.

L’azione di monitoraggio nelle zone già note alle forze dell’ordine locali per il traffico di droga, poste anche all’attenzione delle forze dell'ordine, è stata intensificata in quest’ultimo periodo per dare un segnale di presenza delle forze di polizia sul luogo. I controlli possono essere una forma di deterrenza a questo tipo di fenomeni illeciti. Tra le varie strategie d’intervento contro lo spaccio, infatti, oltre alla repressione dei reati, c’è anche quella di incrementare la presenza di agenti sul posto, in modo da fungere da prevenzione.

“Stiamo ponendo la massima attenzione al problema dello spaccio che purtroppo è ben noto nel nostro territorio- ha commentato il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti- . Avere una pattuglia presente ogni giorno nelle aree più sensibili a questo fenomeno disincentiva chi è coinvolto in questo tipo di illeciti. Non è un’operazione semplice, come forse qualcuno può pensare, e richiede la massima collaborazione e coordinazione con le attività svolte dall’Arma dei Carabinieri che ringrazio per l'attività costante che svolge. Credo che sia importante combattere queste attività illecite, per rendere i nostri boschi e le abitazioni vicine luoghi sicuri. Per questo è importante intervenire per favorire una attività di fruizione dei nostri boschi in modo da vivere questo nostro patrimonio ambientale".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa