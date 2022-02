Educazione alla salute e training per 109 pazienti in Riabilitazione a Pescia

Training fisico ed educazione alla salute per 109 pazienti seguiti dalla Riabilitazione Cardiologica dell’Ospedale di Pescia. Cyclette e tapis roulant, streching, ma anche consulenza cardiologica, nutrizionale e psicologica, verifica dell’aderenza alla terapia, formazione ai corretti stili di vita e valutazione funzionale con test ergometrici e test del cammino. Persone che hanno subito un intervento cardiochirurgico, con infarto miocardico o sindromi coronariche sottoposte a rivascolarizzazione mediante angioplastica, ma anche pazienti affetti da scompenso cardiaco vengono inseriti nei programmi ambulatoriali differenziati, per durata e complessità. Tali programmi, lo scorso anno, hanno preso in carico 72 uomini e 37 donne, con un’età media di 67 anni.

“L’obiettivo è restituire a queste persone la massima autonomia funzionale, favorirne il reinserimento sociale, familiare e lavorativo e impostare correttamente la prevenzione secondaria – spiega il direttore della struttura, il dottor Duccio Rossini. Per il conseguimento di questo obiettivo i programmi riabilitativi, oltre allo specialista cardiologo, coinvolgono attivamente anche fisioterapisti, infermieri, psicologi e nutrizionisti, con una modalità operativa multiprofessionale e multidisciplinare”.

Il team è composto oltre che dal dottor Rossini dall’infermiere Damir Gori, dalla coordinatrice delle fisioterapiste Sara Lange, dalle fisioterapiste Elena Bonaguidi e Ornella Dardi, dalla cardiologa Luigia Garrita, dagli psicologi Alessio Bonari e Cristiana Barni, dalla dietista Simona Galligani e dalla fisioterapista Isabella Serafini.

La struttura del S.S. Cosma e Damiano afferisce al Dipartimento delle Specialistiche Mediche diretto dal dottor Giancarlo Landini, è inserita nella struttura complessa di Cardiologia diretta dal dottor Marco Comeglio e opera in stretta collaborazione con il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa, diretto dalla dottoressa Bruna Lombardi.

“I volumi di attività in palestra – commenta Rossini- hanno purtroppo subito un rallentamento in conseguenza delle misure di prevenzione dell’infezione da Sars Cov- e solo negli ultimi mesi è stato possibile organizzare gruppi di training più numerosi; attualmente la palestra è tornata nuovamente attiva tutte le mattine”.

Il direttore dell’Ospedale, la dottoressa Lucilla Di Renzo, ha annunciato che “è previsto uno sviluppo di questa attività che sarà ulteriormente potenziata dall’acquisizione di nuove tecnologie, così da portare l’Ospedale di Pescia – ha precisato- ad un livello di qualità assistenziale ancora più qualificata nella cura della patologia cardiologica”.

Fonte: Asl Toscana Centro