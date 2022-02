Empoli contro l'abbandono dei rifiuti, in azione le 'E-killer'

Presentate alla stampa nel mese di ottobre, da lunedì 21 febbraio entrano in funzione le telecamere di videosorveglianza mobile “E-killer”.

Altri ‘occhi’ sulla città contro l’abbandono dei rifiuti, collocati su tutto il territorio comunale.

Un’altra azione concreta che va a sommarsi alle altre già in campo al fine di preservare l’impegno collettivo di un Comune che resta ‘virtuoso’ in materia di raccolta di rifiuti.

L’assessore all’ambiente del Comune di Empoli Massimo Marconcini, l’ufficio Tutela Ambientale, la polizia municipale dell’Unione, hanno costruito insieme ad Alia Servizi Ambientali e agli ispettori ambientali un percorso di installazione che rimarrà segreto, per organizzare al meglio la complessa attività di controllo e verifica sul territorio per poi arrivare alla notifica delle sanzioni per abbandoni illeciti.



Molto soddisfatto Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli, che afferma: «parte questa fase delle telecamere che hanno la capacità di essere spostate molto velocemente e essere posizionate in qualunque parte della città. Per questo chi abbandona rifiuti può essere identificato. Abbiamo dovuto mettere a punto tutte le normative legate alla privacy ed è stato necessario un po di tempo. Adesso siamo pronti e in grado di partire. Sono soddisfatto perché riusciremo davvero ad aumentare la nostra capacità di intervento per sanzionare e anche eventualmente denunciare penalmente chi verrà sorpreso a compiere questi che sono gesti incivili».



