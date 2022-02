Entrava nei file della procura senza permesso: interdetto assistente giudiziario

È stato interdetto per 10 mesi dalle sue funzioni, dal gip di Firenze, l’assistente giudiziario della procura di Grosseto che, nell'ambito di un'inchiesta, si è visto ipotizzare a suo carico i reati di accesso abusivo a sistemi informativi e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.

Dalle indagini sarebbe emerso che tra il 2012 e il 2021 l'asssitente giudiziario sarebbe più volte fatto entrato nella banca dati in uso alla procura per verificare la posizione di alcuni parenti in alcuni procedimenti penali. In altre situazioni, invece, l’assistente giudiziario avrebbe operato l’accesso su richiesta di una legale - indagata in concorso nell'inchiesta – che gli aveva chiesto di verificare la posizione di una sua assistita.