Visita del generale Figliuolo all'ospedale Meyer

​Lunedì prossimo 21 febbraio il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, sarà in Toscana per un sopralluogo nei locali dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che ospitano una tac all’avanguardia, acquistata con fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale.

Figliuolo sarà accompagnato dal presidente della Regione Eugenio Giani, dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e dal direttore generale del Meyer Alberto Zanobini.