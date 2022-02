Ruba e-bike da 3mila euro con il flessibile, arrestato

Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne di origine campane con l’accusa di furto aggravato di una bicicletta elettrica del valore di circa 3.000 euro.

L’uomo, fermato in sella al velocipede dagli agenti del Commissariato di Rifredi, aveva appena rubato il mezzo tranciandone di netto il lucchetto a forma di “U“ con un flessibile.

Il furto, avvenuto in pieno giorno in viale Matteotti, non è sfuggito ai poliziotti che hanno raggiunto e fermato l’uomo mentre si stava allontanando verso via Fra’ Bartolomeo con il bottino, sequestrandogli il flessibile riposto, nel frattempo, in uno zainetto a spalla.

Sempre lo stesso giorno i Falchi della Squadra Mobile hanno denunciato un cittadino romeno di 29 anni per un furto aggravato, messo a segno la notte del giorno precedente in un bar di un hotel del centro storico.

Durante il colpo, oltre ad un migliaio di euro in contanti, i ladri avevano portato via diverse bottiglie di vino, superalcolici e champagne.

L’indagato è stato fermato mercoledì mattina in via il Prato durante un controllo dalle volanti della Questura di Firenze intervenute nei pressi di un esercizio commerciale per la segnalazione di una persona completamente ubriaca.

Proprio nella persona segnalata, già nota alle Forze di Polizia, gli investigatori della Squadra Mobile, all’esito degli elementi sinora emersi, hanno identificato e denunciato il 29enne.

La notte scorsa le volanti hanno infine denunciato un cittadino di origine nigeriana di 27 anni per possesso di strumenti atti ad offendere ed atti allo scasso: l’uomo è stato sorpreso mentre intorno alle 3.00 girava in piazza della Libertà con una spranga, un cavalletto in ferro, un paio di guanti, una torica ed un coltello riposti in una busta.