Incidente sull'A1 tra Firenze Sud e Incisa: due feriti. Code in direzione Roma

Alle ore 17 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, all’altezza del km 318, che ha visto coinvolti due veicoli ed a seguito del quale due persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia e si registrano 11 km di coda in direzione Roma.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Roma si consiglia di uscire a Firenze sud seguire le indicazioni per la strada regionale 69 “Val d'Arno” con rientro in autostrada a Incisa Reggello.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, prendere il raccordo “Siena-Bettolle” con rientro in autostrada a Valdichiana.

Incidente risolto: code in diminuzione

Poco prima delle ore 19:00, sull’autostrada A1 Milano - Napoli, è stato risolto l'incidente precedentemente avvenuto nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, all’altezza del km 318, che ha visto coinvolti due veicoli ed a seguito del quale due persone sono rimaste ferite.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione in direzione Roma.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa