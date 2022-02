Si indaga su una presunta intossicazione da monossido di carbonio in via Senese Romana a Molin Nuovo di Empoli questa notte. Secondo quanto appreso una persona si sarebbe inizialmente sentita male, in un'abitazione dove risiedono anziani. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e le ambulanze inviate dal 118. Ci sono state lievi conseguenze, il trasferimento in pronto soccorso è avvenuto in buone condizioni di salute.