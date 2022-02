Istituto comprensivo Vinci, successo di iscrizioni per l'indirizzo musicale

Con grande soddisfazione l’Istituto Comprensivo Vinci annuncia una conferma del numero delle iscrizioni su tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, con un boom di nuovi ingressi nell'indirizzo musicale.

Il risultato è il frutto del lavoro della Dirigente Scolastica, la prof.ssa Tamara Blasi, e dei docenti dell’istituto, che da anni stanno lavorando con grande energia e professionalità per offrire una scuola di qualità e innovazione sia da un punto di vista didattico che in relazione agli ambienti di apprendimento. Un quotidiano lavoro di squadra che coinvolge ogni giorno tutto il personale scolastico e che ha raggiunto a pieno l'obiettivo di accompagnare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie in un percorso didattico continuo e omogeneo, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, valorizzandone l’autonomia personale, le competenze civiche e sociali.

L’offerta formativa dell’Istituto, infatti, è varia e spazia tra innumerevoli progetti e temi sempre più attuali, tutti elaborati nell'ottica di una dimensione inclusiva: la cittadinanza attiva, il patrimonio e le eredità storico - culturali, l’innovazione tecnologica e la robotica, il potenziamento delle lingue straniere. Lo sguardo è rivolto al futuro, ma le radici della scuola sono saldamente ancorate sul territorio e alla sua storia.

Lo storico indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado con sede a Sovigliana ha raddoppiato le richieste, dimostrando di essere un’opportunità per i ragazzi di approfondire per tre anni lo studio di uno strumento musicale e di raggiungere ottimi livelli attraverso lezioni individuali e di musica d’insieme.

“Grande soddisfazione per tutto il gruppo di lavoro, gratificato anche dall’acquisto di nuove strumentazioni elettroniche che consentiranno di aumentare la qualità sonora durante le esibizioni” spiega la responsabile dell’indirizzo musicale e docente di pianoforte prof.ssa Maria Paola Falorni. Il nostro indirizzo musicale, unico indirizzo ufficiale della zona, offre un percorso serio e di alto livello dove i ragazzi hanno la possibilità di partecipare a Concorsi, manifestazioni e selezioni regionali per le orchestre”.

Fonte: Ufficio stampa