Keu, Mazzetti (FI): "Il costo delle bonifiche non ricada sul consorzio"

Già tredici siti inquinati e forse, come sospettavamo, ce ne potrebbero essere altri. Ad oggi si calcolano milioni di tonnellate di rifiuti e limiti superati anche 50 volte senza dimenticare la possibile contaminazione delle falde acquifere. Un disastro ambientale di proporzioni incalcolabili e la Regione non si assume appieno le sue responsabilità” dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. “A leggere le dichiarazioni di Monni sembra che non ci siano mai stati legami tra le cosche e la politica, locale e regionale, mentre Giani, autodefinitosi “notaio”, tace. Anche questo ci dimostra come il tema della mafia in Toscana, ignorando i dati reali del fenomeno (dal caporalato al riciclaggio), e delle connivenze tra mafia e politica siano tabù. Spero quindi che tutti i deputati toscani, a partire da quelli del PD, facciano uno sforzo verso la verità votando a favore della mia richiesta di Commissione d’inchiesta. Adesso, ad aggravare ulteriormente il quadro, – aggiunge – il costo delle bonifiche potrebbe ricadere anche sul Consorzio, le cui imprese hanno subito già un danno d’immagine pesante penalizzandole in un momento di per sé complesso. Non possiamo permettere che la stragrande maggioranza delle imprese paghi per colpa di alcuni: stiamo parlando di un distretto riconosciuto in tutto il mondo, che investe sul territorio, sulla formazione, sulla qualità, come ho potuto direttamente constatare” conclude.

Fonte: Ufficio stampa