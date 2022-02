È morto Loriano Bessi: fondò Radio Cuore e Radio Sportiva

Morto Loriano Bessi, tra i fondatori di radio locali di grande successo

Aveva da poco compiuto 73 anni Loriano Bessi, uno degli artefici di alcune delle radio di maggior successo del panorama toscano. Ricordiamo Radio Cuore e di recente Radio Sportiva, focalizzata sul calcio e sulle altre discipline sportive italiane.

Originario di Terricciola, in Valdera, Loriano Bessi lanciò nel 1986 Radio Cuore a Ponsacco, partendo dalla Toscana per poi spingersi in tutta Italia. La firma di Bessi arriva anche su Radio Reporter, Fantastica, Gamma Radio, Radio Blu. Il marchio di Radio Cuore si era esteso su Radio Cuore 2, Cuore Ricorda, Cuore Cantautori. Queste ultime due solo su web.

In tanti lo stanno ricordando sui social, il mondo delle radio da 40 anni aveva Bessi come pilastro di molte realtà di successo. Lascia la moglie Marzia Boddi, anch'essa presente in ogni avventura radiofonica, e la figlia Veronica.

Le condoglianze arrivano anche dal nostro gruppo editoriale XMedia Group, che per mezzo di Radio Lady e SeiSei Vintage con Bessi ha sempre intrattenuto un rapporto cordiale di scambio di opinioni nel mondo radiofonico e editoriale toscano. Radio Blu infatti ha avuto l'onore di essere tra le prime radio dedicate alla Fiorentina, quando invece Radio Lady si confrontava con i 'cugini' dell'Empoli.