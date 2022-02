Fratelli uccisi nell'Aretino, 10 indagati dopo 16 anni

Si scava indietro nel tempo, a 16 anni di distanza, per l'omicidio di due fratelli nel Catanzarese. Angelo ed Ettore Talarico, 42 e 35 anni, furono uccisi a colpi di pistola e sepolti nella buca in un bosco dell'Aretino, a Terranuova Bracciolini.

A 16 anni di distanza 10 calabresi sono stati indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze per omicidio in concorso e associazione mafiosa. Lo riporta il quotidiano La Nazione, dicendo che l'iscrizione tra gli indagati serve per la comparazione del Dna con quello dei reperti del 2006 e di 6 parenti stretti delle vittime.

Le vittime si erano trasferite a San Giovanni Valdarno, dove lavoravano come muratori. Il 9 aprile 2006 vennero ritrovati i cadaveri. Le ipotesi di un'esecuzione della criminalità organizzata portò all'intervento della Dda.