Piaggio, Usb denuncia: "Dopo un mese di lavoro vanno a casa 30 contratti a termine"

"Dopo gli annunci altisonanti su assunzioni di massa vanno a casa i primi 30 contratti a termine". È quanto dichiara sulla Piaggio di Pontedera il Coordinamento Usb Piaggio e Usb Federazione di Livorno e Pisa. Le persone in questione, come continua il sindacato in una nota, che avrebbero lavorato per circa un mese, "non avranno alcun rinnovo. Solo la promessa di essere eventualmente richiamati".

Nel novembre scorso il Gruppo aveva annunciato l'avvio di un piano di rafforzamento dell'organico, in cui erano previste assunzioni anche nel sito pontederese.

L'Unione Sindacale di Base parla di una situazione di precariato nello stabilimento, "che vede ogni anno centinaia di contratti a termine impiegati sulle linee di montaggio per pochi mesi".