Picchia la compagna, le frattura costole e vertebre: arrestato 36enne in Versilia

Avrebbe aggredito la propria compagna, colpendola più volte con pugni e con un bastone di metallo, sul volto e su tutto il corpo. Per questo un uomo, 36 anni italiano, è stato arrestato dai carabinieri a Lido di Camaiore per maltrattamenti in famiglia e lesione personale grave nei confronti della propria compagna convivente di 35 anni.

I fatti sono avvenuti nel proprio domicilio, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio. Al culmine di una lite per futili motivi, l'uomo avrebbe iniziato a picchiare violentemente la compagna, andando avanti fino alle prime luci dell'alba. A quel punto la donna sarebbe riuscita ad uscire di casa, chiedendo aiuto ad un'amica che ha fatto scattare l'allarme ai carabinieri. I militari subito intervenuti hanno trovato il 36enne nella sua abitazione, con stanze a soqquadro, macchie di sangue e il bastone stesso che avrebbe utilizzato per colpire la compagna. L'uomo è stato portato in caserma mentre la donna è stata trasportata in ospedale, dove sono state riscontrate fratture a costole e vertebre e contusioni su diverse parti del corpo. Tramite accertamenti, i carabinieri hanno ricostruito come anche in passato si sarebbero verificati episodi di violenza, mai denunciati dalla vittima. Il 36enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Prato.