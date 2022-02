"Grazie grande Prof. Cantini": il ricordo della classe 1983-84 al Da Vinci

Se ne è andato qualche giorno fa Romanello Cantini, professore e intellettuale, personaggio fondamentale della cultura a Castelfiorentino. Una sua vecchia classe, anno scolastico 1983-84, ha inviato un messaggio per ricordarlo.

Riposi in pace Grande Prof... Grazie per il tempo che ci ha donato, grazie per la passione che ha messo nell'insegnarci le sue materie e per avercele fatte amare. Grazie per averci aiutato a crescere e formare, oggi siamo qual che siamo anche grazie a Lei. Un abbraccio da parte della Sua 2^ A, A.S. 1983/84 , quando ancora si chiamava dell'Istituto Professionale L. Da Vinci, succursale di Castelfiorentino.