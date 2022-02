Silvio Orlando in Comune a Empoli, presentato al grande attore il progetto del Teatro il Ferruccio

Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha ricevuto questa mattina, venerdì 18 febbraio, l’attore Silvio Orlando, rimasto in città dopo lo spettacolo teatrale all’Excelsior che ha consegnato un altro sold out alla stagione di prosa in corso.

Nel breve incontro di stamattina a cui ha partecipato anche Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli, Barnini ha spiegato il progetto complessivo della realizzazione del Teatro comunale il Ferruccio, del recupero di tutta l’area, del parco culturale che lo ‘abbraccerà’.

L’attore è rimasto molto colpito dall’impegno che l’amministrazione comunale sta mettendo per raggiungere il grande obiettivo.

Dalle sue parole si comprende la totale condivisione di quanto detto dal sindaco.

"Il Teatro è l’unico argine alla solitudine, avere un progetto come questo, solo l’idea di realizzarlo, è rivoluzionario in questo momento. Il teatro non è replicabile, è un'esperienza che si vive dal vivo interagendo con altre persone. Andare a teatro è una scelta che porta le persone fuori di casa, dove invece in questi ultimi tempi siamo stati costretti a rimanere per vari motivi", ha detto Silvio Orlando.

Brenda Barnini ha così commentato l’incontro: "Un vero piacere incontrare stamattina Silvio Orlando, protagonista dello spettacolo andato in scena all’Excelsior. Ho spiegato il progetto, in che cosa consiste, cosa stiamo facendo e lui ha compreso quanto l’amministrazione voglia dare a questa città e alla sua comunità un Teatro per tutti".

Giulia Terreni ha dichiarato: "Un progetto importante che cambierà in meglio le attività e la vita culturale di Empoli. Un teatro per la città pensato e costruito con i cittadini dove tutti posso contribuire. Sicuramente un intervento coraggioso ma necessario, come anche Orlando ha ribadito nella visita avuta oggi con la Sindaca".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa