Nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio, un 20enne di origini pakistane è stato arrestato per spaccio di stupefacenti a Prato. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva 0,3 grammi di eroina per quaranta euro a un pratese trentenne, il tutto in piazza Ciardi. Il 20enne è finito in manette, dopo che la perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. Il trentenne è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.