Covid, taglio da 96 a 48 posti letto nei reparti dedicati al San Giuseppe di Empoli

Il covid allenta la morsa anche a Empoli. Nella giornata di oggi i contagi si sono fermati a 124, un numero esiguo per il territorio dell'ex Asl 11, nonostante i decessi ancora alti in tutta la regione. Entrando però nei numeri, il dato positivo che emerge è il termine di molti posti letto covid all'interno dell'ospedale cittadino San Giuseppe.

Dai 96 disponibili nella scorsa settimana ne sono stati tagliati 24, arrivando a 72 in totale. Come afferma la direttrice dell'ospedale Silvia Guarducci, i posti letto sono adesso dedicati all'attività chirurgica, che ha sofferto per tutta la pandemia, e in posti di medicina semplice. Lo sforzo non è finito: secondo i piani al San Giuseppe si punta ad arrivare a 48 posti letto ordinari dedicati all'attività Covid, rimettendo gli altri che avanzano alla programmazione ordinaria delle attività del nosocomio.