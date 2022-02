Tentano di rubare alcolici, denunciate due donne a Pisa

Alle ore 14.40 una volante della polizia pisana è intervenuta nei pressi del supermercato Esselunga in via Cisanello dove gli addetti alla vigilanza avevano fermato due donne con della merce non pagata. Le donne, entrambe pisane, avevano tentato di rubare sei bottiglie di alcolici per un valore di 100 euro. Le due donne sono state identificate ed accompagnate in questura: per loro è scattata la denuncia di tentato furto aggravato in concorso. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato.