Trattore si ribalta a Empoli, ferito 71enne: arriva l'elisoccorso

Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 18 febbraio, sulla strada tra Pozzale e Villanuova, a Empoli. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha portato in ospedale a Firenze in codice rosso un uomo di 71 anni.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 10 in via Sottopoggio per San Donato. L'uomo stava guidando un trattore quando, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato e ferito gravemente. Sul posto la Misericordia di Empoli, ma è stato allertato Pegaso che è atterrato in strada e ha caricato il ferito per portarlo a Careggi.

Presente anche la Medicina del Lavoro, oltre ai vigili del fuoco di Empoli e alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, che ha chiuso un tratto di strada. A dare l'allarme per il 71enne è stato uno scooterista che si è fermato nei pressi dell'incidente.