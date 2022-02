Turismo tra Montalbano e Empolese Valdelsa, convegno a Fucecchio

Cogliere le tendenze della stagione turistica ormai alle porte e mettere in pratica le relative strategie di promozione al fine di creare un'offerta adeguata ai turisti che si apprestano a raggiungere il territorio dell'Empolese Valdelsa e Montalbano. Di questo si parlerà nel convegno di settore in programma mercoledì 23 febbraio, a partire dalle ore 15, presso il Teatro Pacini di Fucecchio. L'incontro, promosso dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa con la partecipazione di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Anci Toscana e dell'assessore regionale al turismo Leonardo Marras, con la collaborazione del Centro Studi Turistici di Firenze e con il supporto del Comune di Fucecchio, sarà dedicato in particolare ad istituzioni, associazioni di categoria e operatori turistici, ma aperto a chiunque sia interessato al tema.

“L'incontro di mercoledì prossimo a Fucecchio – dice Paolo Pomponi, sindaco di Montaione e delegato al turismo per l'Unione dei Comuni – rappresenta un momento davvero importante perché mettiamo allo stesso tavolo i vertici della Regione e le agenzie regionali che promuovono la Toscana nel mondo con le associazioni di categoria del settore. E' un'occasione per l'Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano per parlare di prospettive, dopo la fase di convivenza con la pandemia, di come intercettare i benefici di questa ripartenza del turismo proprio con chi lavora nel settore e con chi si occupa di promozione turistica”.

“Fucecchio – aggiunge Daniele Cei, assessore al turismo del Comune che ospiterà il convegno - si sta configurando sempre di più per promuovere la propria vocazione turistica. Le iniziative sui cammini storici come la Francigena e la Romea Strata, l'apertura degli IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica) e anche questo convegno denotano l'impegno che stiamo mettendo su questo tema centrale per la nostra città”

A coordinare il convegno sarà l'assessore al turismo del Comune di Fucecchio Daniele Cei, mentre il saluto del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli aprirà i lavori. Seguiranno gli interventi di Leonardo Marras, assessore regionale al turismo, che parlerà del lavoro svolto dalla Regione Toscana per gli Ambiti e delle prospettive future di intervento, Sonia Pallai, responsabile per il turismo di Anci Toscana, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana e Stefania Marvogli, referente della Gestione Associata Turismo per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Presenti, inoltre, rappresentanti di Confesercenti, Coldiretti e Confindustria territoriali, con intervento conclusivo di Paolo Pomponi, sindaco di Montaione e delegato al turismo per l'Unione dei Comuni, in programma alle ore 17.30.

L'ingresso al convegno sarà libero con obbligo di Green Pass rafforzato. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo info@toscananelcuore.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa