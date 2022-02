Visita guidata a San Miniato tra storia e segreti del palazzo comunale

Dagli splendidi affreschi con stemmi e insegne araldiche alla rappresentazione delle virtù teologali: la storia e l'arte racchiuse nel Palazzo Comunale, da secoli cuore del potere civile di San Miniato, spiegati e raccontati grazie al walking tour condotto da Sara Morini di 'Discover San Miniato'. Appuntamento domenica 27 febbraio per il primo degli eventi del calendario che prevede, una domenica del mese, una visita guidata alla scoperta delle meraviglie culturali della città. Monumenti e luoghi di interesse storico aprono le loro porte e svelano i loro segreti, grazie alla collaborazione tra Musei Civici di San Miniato, Coopculture, Discover San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione. Ritrovo alle 14.45 presso il Museo di Palazzo Comunale, via vittime del duomo, biglietto 13 euro a persona, posti limitati: per informazioni e prenotazioni 3453038991, 057142745, museicivicisanminiato@coopculture.it, sara.morini@discoversanminiato.it, www.discoversanminiato.it.

Il Museo di Palazzo Comunale si trova nella sede del Comune di San Miniato. La sua costruzione risale agli inizi del Trecento, come residenza dei Dodici Difensori del Popolo che governavano la città dopo la morte dell’imperatore Federico II. Al piano terra si visita l’Oratorio del Loretino, in cui è collocata la Madonna di Loreto. Al primo piano la “Sala delle Sette Virtù”, i cui affreschi che la caratterizzano furono realizzati tra fine Trecento e Cinquecento. Altra bellezza del Palazzo è la settecentesca Sala del Consiglio. CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio. Per informazioni su orari e biglietti è possibile consultare il sito www.coopculture.it alla pagina di San Miniato.

Fonte: Ufficio stampa