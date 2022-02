Basket Castelfiorentino, gialloblu sconfitte ma gran partita

Il Basket Castelfiorentino si arrende 63-65 alla Pallacanestro Femminile Firenze nella sesta giornata di ritorno.

Non è arrivato il poker per il Basket Castelfiorentino che al PalaGilardetti è caduto in volata nello scontro diretto per mano della Pallacanestro Femminile Firenze. 63-65 il finale del match, punteggio che racconta una sfida bellissima e decisa soltanto nei secondi finali. Al di là del risultato amaro, ottima la prestazione della gialloblu, che hanno giocato alla pari contro una delle squadre più attrezzate del girone dimostrando di essere sulla buona strada. Unica pecca le basse percentuali dalla lunetta che, visto il punteggio finale, avrebbero potuto raccontare tutto un altro risultato.

Ottimo l’avvio delle gialloblu che mettono subito la testa avanti chiudendo la prima frazione sul 15-10. Nel secondo quarto, però, arriva la risposta delle ospiti che alzano il ritmo, impattano e mettono la testa avanti all’intervallo (28-30). Con Banchelli a trascinare l’attacco castellano (25 i punti realizzati per la n.13 gialloblu) la terza frazione è intensa e divertente da entrambe le parti, con le fiorentine che provano ad allungare al 30′ andando all’ultimo riposo sul 50-56. Nel quarto finale si gioca sul punto a punto fino a quando, sul 63-65, dopo un ottimo recupero difensivo e con una manciata di secondi sul cronometro, Malquori tenta la penetrazione che potrebbe valere l’overtime ma la palla scheggia il ferro.

BASKET CASTELFIORENTINO – P. F. FIRENZE 63-65

Parziali: 15-10, 28-30 (13-20), 50-56 (22-26), 63-65 (13-9)

Tabellino: Lucchesi 9, Caparrini 5, Banchelli 25, Baldinotti 2, Bellantoni 12, Malquori 10, Giuntini, Ferradini, Calugi, Andries, Aramini, De Felice ne. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Bismuto di Pisa.