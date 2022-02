Basket San Miniato, La Patrie si prepara alla trasferta contro la Sangiorgese

Domani andrà in scena la 20esima giornata del girone A della Serie B Old Wild West che ci vedrà ospiti della LTC Group Sangiorgese Basket.

“A differenza di tante altre compagini del nostro girone, è una squadra che può ruotare anche dieci giocatori. È molto temibile in quanto gioca una bella pallacanestro, ha una buona fluidità offensiva ed è la terza miglior difesa per punti subiti” dichiara coach Marchini nel pre gara.

I lombardi hanno fatto un cambio nel corso del campionato inserendo Sebastiano Bianchi, proveniente da Legnano, giocatore con qualità importanti sia sotto il profilo fisico che per qualità tecniche. La giovane coppia di esterni risponde ai nomi di Andrea Bargnesi, playmaker, e Alessandro Voltolini, vecchia conoscenza di coach Marchini a Trento e anche principale realizzatore della squadra. Accanto alla giovane coppia di esterni del 2001 troviamo Angelucci, Alessandrini e Toso che giocano negli spot di ala e di centro.

Concludono la rotazione il play Fragonara, gli esterni Melchiorri e Cassinerio e infine Dushi cambio del pivot , giocatore che ha grande propensione per il rimbalzo offensivo.

I lombardi hanno alternato ottimi risultati (come le vittorie interne con Legnano, Piombino e Langhe Roero oppure la vittoria esterna a Empoli) con qualche scivolata tra le mura amiche, vedi le gare con Borgomanero e Cecina.

Sarà un avversario tosto per noi, basti ricordare la gara di andata dove inizialmente abbiamo gestito bene la gara giocando due buoni quarti ma dove poi gli avversari sono riusciti a rimanere sempre dentro la partita perdendo con soli 3 punti di scarto.

“Veniamo da due vittorie casalinghe, ma da una settimana un po’ tribolata dal punto di vista degli allenamenti. Questo non vuole essere un alibi, anche perché nell’ultimo periodo è la normale routine. Per noi sarà una gara importante perché ci consentirebbe di tenere aperta la striscia di vittorie ma soprattutto un’ulteriore iniezione di fiducia viste le ultime due trasferte ( a Vigevano e a Piombino contro Pielle) un pò incolori. Sarà una partita dura, ho grande rispetto per gli avversari, di conseguenza dovremmo farci trovare pronti e giocare con grande concretezza ”

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio Stampa