Brucia il braccialetto elettronico nel camino, dai domiciliari finisce in carcere

Danneggia il braccialetto elettronico dopo essere stato trasferito ai domiciliari per stalking. Parliamo della vicenda di un 48enne di Carmignano, che da qualche mese era sottoposto alla misura cautelare e che durante la detenzione domiciliare si era reso responsabile di gravi atti dì intolleranza verso la misura giudiziaria, in ultimo l’aver danneggiato il braccialetto elettronico di controllo, staccandolo dalla sua persona per poi bruciarlo nel camino.

La circostanza, segnalata tempestivamente dai Carabinieri di Carmignano, ha fatto si che il Giudice modificasse la precedente misura, disponendo la detenzione in carcere. L’uomo è stato cosi arrestato nella tarda serata di ieri e trasferito in carcere. I suoi guai giudiziari si appesantiscono anche con la contestazione del reato di danneggiamento aggravato.