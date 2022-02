Carnevale di Viareggio, domani si parte: protagonisti, eventi e omaggio a Monica Vitti

Tutto pronto per l’inizio del Carnevale di Viareggio. In Cittadella fervono gli ultimi ritocchi alle nuove opere allegoriche che domani, domenica 20 febbraio, sfileranno per la prima volta davanti al pubblico e alle numerose televisioni, che seguiranno l’inizio del 149esimo anno del Carnevale di Viareggio. Alle ore 15 il triplice colpo di cannone darà il via al primo dei sei Corsi Mascherati in programma. Sui Viali a Mare sfileranno 9 carri di prima categoria, 4 di seconda categoria, 9 mascherate in gruppo, 10 maschere isolate e le pedane aggregative.

LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Il Corso Mascherato sarà preceduto dalla Cerimonia di Inaugurazione e dell’alzabandiera, a partire dalle ore 14,15 in piazza Mazzini.

La Cerimonia sarà l’occasione per ricordare fatti e personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese. Il primo omaggio è a Monica Vitti, straordinaria e indimenticabile attrice, “l’unica mattatrice” della commedia italiana. Poi saranno ricordati i grandi successi italiani nello sport dell’ultimo anno: dalla vittoria della nazionale di calcio agli Europei, al record di medaglie vinte alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokio 2020, ai medagliati italiani a Pechino 2022.

Il tema del “Fuori Corso” del Carnevale 2022 è il Grand Tour. Daniele Maffei speaker del Carnevale e la musicista Felicity Lucchesi racconteranno, Corso dopo Corso, le tappe di un viaggio immaginario tra le città del Carnevale nel mondo. Questo Grand Tour domani inizierà da Viareggio e, in occasione del secondo Corso, racconterà New Orleans.

Alle ore 14 partirà da piazza Dante la sfilata delle maschere, che percorrerà via Mazzini, per raggiungere il circuito del Carnevale. Ad aprire la sfilata la Burlacar con Burlamacco e Ondina, che saranno accompagnati dalle maschere dei Rioni: il Polpo del CarnevalDarsena, Gambe di Merlo di Torre del Lago, Saetta della Croce Verde, Marco Polino del Marco Polo, Capitan Pinuglioro del Campo D’Aviazione, Florinda della Migliarina e Faraboletto del Terminetto. Saranno loro a portare la Burlamacca, il vessillo che sarà issato in piazza Mazzini sul pennone più alto. In sfilata la banda del Carnevale “La Filarmonica Versilia-Benedetti” e “Il gruppo Sbandieratori e musici di Gallicano”, nato nel 1973 all’interno del “Palio di San Jacopo”, che si esibiranno in piazza Mazzini. Sulle note di Maschereide, canzone composta nel 1922 da Icilio Sadun su parole di Lelio Maffei, simbolo di questa edizione, eseguita dalla Filarmonica, si aprirà il cerimoniale che, come da tradizione, culminerà con l’alzabandiera sugli squilli di tromba del Maestro Michele Orselli.

Burlamacco e Ondina a bordo della grande mongolfiera in piazza Mazzini daranno, poi, il segnale al triplice colpo di cannone, che alle ore 15 aprirà il Corso Mascherato.

GLI OSPITI

Ospiti del Corso Mascherato di Apertura la modella e influencer Beatrice Valli e due campioni sportivi: Valerio Aspromonte, campione olimpico a Londra 2012 nella scherma, campione del mondo nel fioretto a Budapest nel 2013 e tre volte campione europeo tra il 2010 e il 2012, e Carolina Erba, campionessa del mondo a Budapest nella scherma e campionessa europea nel 2013. Presenti i rappresentanti dei Carnevali di Ronciglione e di Foiano della Chiana. La cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni è in programma domani alle ore 12 presso la Sala Congressi dell’Hotel Palace.

I MEDIA

Numerose le testate giornalistiche accreditate che saranno sui Viali a Mare per raccontare l’inizio del Carnevale di Viareggio. La Rai è presente con gli inviati del Tg2, della Tgr, di Rai News, dei programmi “Uno Mattina” e “Uno Mattina in famiglia”. Rai Italia invece realizzerà un reportage per raccontare l’arte dei maestri del Carnevale all’estero. Mediaset seguirà il Carnevale con l’inviato Massimo Canino che si collegherà in diretta dai Viali a Mare durante i telegiornali e con il canale di informazione TgCom24. Presenti anche le telecamere dell’Associated Press, oltre alle testate regionali e locali che da sempre seguono il Carnevale di Viareggio.

AL CORSO LA ONLUS MARE VIVO

Ogni Corso Mascherato accoglierà una Onlus impegnata nella promozione di iniziative sociali. Alla sfilata di domani sarà presente Mare Vivo, associazione ambientalista - indipendente e apartitica – che dal 1985 si batte per la tutela del mare e quella delle sue risorse, attraverso azioni e campagne nazionali e internazionali. Con un’attenzione particolare alle tematiche della biodiversità, dello sviluppo sostenibile e della lotta all’inquinamento e alla pesca illegale, Marevivo lavora per ripulire le coste e i fondali marini e proteggerne gli abitanti, lotta per la valorizzazione e la promozione delle aree marine protette e per ottenere leggi efficaci per la salvaguardia del mare.

L’intento di Marevivo è promuovere la conoscenza e la salvaguardia dell’ecosistema marino e lacustre, collaborando con le scuole attraverso attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale. “Siamo grati dell'attenzione che anche quest'anno viene dedicata all'ambiente. Dobbiamo essere tutti consapevoli che il mare è in pericolo e che dobbiamo essere uniti per realizzare il vero cambiamento. Non c'è più tempo”, ha dichiarato Rosalba Giugni, presidente di Marevivo.

I PROSSIMI CORSI MASCHERATI

Il Carnevale di Viareggio torna a sfilare il 24 febbraio Giovedì Grasso, domenica 27 febbraio, Martedì Grasso 1 marzo, sabato 5 e sabato 12 marzo. Tre gli spettacoli pirotecnici in programma: giovedì 24 febbraio, martedì 1 e sabato 12 marzo.