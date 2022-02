Ciclismo in sicurezza, con Staffette Capannolese un giorno di formazione a Peccioli per i giovani atleti

Correre e allenarsi con la bici in sicurezza. Un principio al centro dell'incontro formativo teorico e pratico organizzato dal Gruppo Staffette Capannolese. L'appuntamento, rivolto alle nuove leve del ciclismo, si svolgerà domani, domenica 20 febbraio, a Peccioli nella zona dell'incubatore d'impresa in via Boccioni. Partenza alle ore 9 con la teoria, spiegata da addetti ai lavori, per poi continuare dalle 11.30 in poi con la simulazione pratica dello svolgimento di allenamenti e gare in sicurezza. Saranno svolte prove con spartitraffico, strettoie, fondo sdrucciolevole in un percorso a velocità controllata. Grazie alla Misericordia di Peccioli che ha concesso i mezzi, sarà simulata anche la presenza di un mezzo di soccorso contromano alla corsa.

Tra i presenti all'incontro dedicato ai giovani atleti il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, la giudice di gara Elena Gradassi, il presidente del Comitato provinciale di Pisa Nicola Procino, Francesco Zingoni del CRDCS e l'ex professionista Marco Zamparella. Il Gruppo Staffette Capannolese, presieduto da Stefano Casalini e formato da circa 35 persone, porta avanti le attività di sicurezza sul territorio regionale e interregionale, anche per gare professionistiche, come le locali Coppa Sabatini e Giro della Toscana. Con il corso mira ad insegnare a ragazze e ragazzi del ciclismo le buone pratiche durante l'attività sportiva su strada e nelle competizioni.

Per l'occasione, il Gruppo Staffette Capannolese ricorda Franco Gini, direttore sportivo a livello professionistico della zona di Cenaia, scomparso prematuramente: "Un uomo del ciclismo che promuoveva la formazione dei nuovi talenti di questo sport". Ringraziamenti dal Gruppo al Comune di Peccioli e alla Società Belvedere, per la concessione dello spazio dove sarà svolto l'incontro di formazione.