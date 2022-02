Consiglio comunale di Reggello, Cicogni lascia la Lega

"La Lega ha tradito a ogni livello gli impegni con gli elettori. Salvini ha chiesto i voti parlando in un modo e poi si comporta in un altro ora che li ha ottenuti, mentre a livello locale la dirigenza del partito è totalmente inadeguata e non ascolta il territorio e gli eletti. Gli attuali vertici provinciali non mi hanno mai degnato neppure di una parola".

E' quanto dichiara il capogruppo della Lega al consiglio comunale di Reggello, Gabriele Cicogni.

"Le posizioni contraddittorie di Salvini su tutta la politica governativa riguardo l'emergenza Covid, l'aver portato avanti insieme al Partito Democratico la riconferma del Presidente della Repubblica e soprattutto il permanere nel governo Draghi, mi hanno portato a ritenere di non poter più rimanere in questo partito - prosegue Cicogni -. Ho preso degli impegni con i cittadini di Reggello che voglio portare avanti, in coerenza con i valori che mi contraddistinguono e con quanto promesso in campagna elettorale".

"Oggi per un uomo non omologato come me è solo imbarazzante continuare a far parte di un movimento che si è reso complice di tutte quelle politiche e quegli equilibri di palazzo che ha sempre contrastato - conclude Cicogni -. La coerenza mi porta quindi a prendere le distanze da tale movimento e dai suoi vertici locali, totalmente assenti dal Valdarno e dai problemi del territorio".

Fonte: Ufficio Stampa