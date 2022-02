Consiglio comunale Empoli, in assemblea si discute di Keu e del concorso pubblico

Il Consiglio Comunale di Empoli torna in presenza.

L’assemblea si riunirà lunedì 21 febbraio 2022 nella sala al primo piano del Palazzo Municipale, in Via Giuseppe del Papa, 41, a partire dalle 17.30 con eventuale prosecuzione alle 21.

La seduta, presieduta da Alessio Mantellassi, potrà essere seguita in diretta sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook del Comune.

In apertura la commemorazione del ‘Giorno del Ricordo’ dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

Ore 17.30

1.Giorno del Ricordo – commemorazione delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale.

Ore 18.30

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Domanda di attualità presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune su indagini questione KEU.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a elargizione di contributo affitti nel nostro comune.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a svolgimento del concorso pubblico, per soli esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “istruttore amministrativo contabile” categoria C indetto dal Comune di Empoli e svoltosi dal 2/11/2021 al 23/12/2021.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa alla struttura adibita a Centro Diurno per disabili di Cerbaiola.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa all'escalation furti in abitazione e rapine tra ottobre e dicembre 2021.

7.Approvazione Regolamento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Empoli.

8.Approvazione programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2022.

9.Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di cui alla scheda norma 2.3 approvazione del progetto unitario e dello schema di convenzione.

10.Commissione Consiliare n. II Assetto e Utilizzazione del Territorio, Ambiente ed Infrastrutture, Demanio e Patrimonio - nomina rappresentante Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli.

11.Commissione Consiliare n. III Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero, Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Mense e Trasporti Scolastici - nomina rappresentante Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli

12.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 6 del 20/05/2021. Approvazione.

13.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 14 del 17/11/2021. Approvazione.

14.Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, Partito Democratico, Questa è Empoli e Movimento 5 Stelle in sostegno al trattato sulla proibizione delle armi nucleari TPNW.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa