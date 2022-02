Gabriele Chiavacci è il nuovo ingresso che porta il gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Empoli a essere il primo di opposizione a livello di maggioranza. Chiavacci era passato al Misto lasciando settimane fa il Carroccio, oggi l'arrivo che porta a 4 il numero di consiglieri a Empoli.

Oggi la presentazione è avvenuta alla presenza dello 'stato maggiore' a livello fiorentino e toscano del partito guidato da Giorgia Meloni.

La Lega rimane attaccata all'unico membro rimasto, il capogruppo Andrea Picchielli. Segno dei tempi e della nuova ondata di consensi che ha investito l'attuale primo partito di opposizione in Parlamento. In due anni e mezzo il gruppo ha raddoppiato i consiglieri con l'arrivo di Simona Di Rosa dal M5S e di Chiavacci dalla Lega.

Così ha commentato il diretto interessato, la new entry del gruppo: "All'interno della Lega non vedevo di buon occhio l'ingresso nel governo Draghi e a livello interno ho visto che vi erano screzi e lotte interne per la visibilità. Ho visto nel gruppo FdI un bel gruppo e un bel clima, sono contento di essere qui. Tra l'altro con Andrea Poggianti ho una conoscenza diretta - ironizza Chiavacci - perché quando sono stato battezzato lui era presente come chierichetto a fianco di don Guido Engels".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero