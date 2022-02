Una grafica per le divise della Polisportiva Omega, il concorso al Checchi di Fucecchio

La creatività e la freschezza dei giovani per ideare e disegnare le nuove divise con cui gli atleti scenderanno in campo. E’ il progetto che la Polisportiva Omega ha deciso di riservare agli studenti dell'istituto superiore "Arturo Checchi" per rinnovare la propria immagine in occasione dei 20 anni di attività. Il concorso, ideato in collaborazione con l’assessore alla pubblica istruzione Emma Donnini, l’assessore allo sport Fabio Gargani e la dirigente scolastica Genny Pellitteri, riguarderà nello specifico le divise da gara delle discipline podismo e volley e vedrà protagonisti gli studenti delle classi prima, seconda, terza e quarta dell'istituto, coordinati dalla professoressa Annalisa Biondi.

I vincitori saranno premiati con buoni acquisto spendibili presso il negozio di articoli scolastici e informatici LEMA di San Miniato, azienda partner della polisportiva. Un progetto per il quale si auspica una grande partecipazione da parte degli studenti che, oltre a mettere alla prova le proprie competenze grafiche, potranno approfondire le conoscenze sportive e, magari, cogliere l’occasione per avvicinarsi o riavvicinarsi allo sport.

La Polisportiva Dilettantistica Omega nasce nel 2003 dall'iniziativa di quattro appassionati di sport. Negli anni la società si è aperta a molte discipline: ciclismo, volley, calcio a undici e a cinque, podismo, rally e pattinaggio artistico. Tanti i risultati ottenuti nei vari ambiti, tra cui campionati vinti, un campione nazionale sui pattini a rotelle e anche uno scudetto tricolore conquistato dalla pallavolo femminile.

E questo è stato possibile grazie all’impegno di chi ha saputo creare, e tenere in vita, una struttura societaria che si basa su fondamenta solide e che può contare sulla passione di tanti soci e tesserati. Il tutto nonostante gli ultimi due anni in cui la pandemia ha profondamente segnato il mondo dello sport, tra chiusure e restrizioni.

Ma oggi che sembra finalmente intravedersi la luce in fondo al tunnel, tanta è la voglia di rinnovarsi e ripartire. E di farlo proprio insieme agli studenti, per ricordare e festeggiare questi primi 20 anni in cui i giovani sono sempre stati i veri protagonisti.

Alla conferenza stampa di presentazione questa mattina sono intervenuti l’assessore alla pubblica istruzione Emma Donnini, l’assessore allo sport Fabio Gargani, la dirigente scolastica Genny Pellitteri, la coordinatrice del progetto prof.ssa Annalisa Biondi, il titolare dell'azienda LEMA Ivano Leoni, tecnici e dirigenti della Polisportiva Omega tra i quali il presidente Alessandro Ancilotti, il dirigente Area tecnica Filippo Reali, il dirigente Area amministrativa Giovanni Agabiti, il dirigente gestione Marketing Iacopo Carli, l'addetta area comunicazione Ombretta Talini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa