In bici fuori casa, ma è ai domiciliari: arrestato a Empoli

Arrestato un 46enne palestinese in bici mentre doveva trovarsi agli arresti domiciliari e quindi in casa. La polizia di Empoli, sezione anticrimine, è intervenuta dopo il provvedimento di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Napoli. Quando sono arrivati nell'abitazione dell'uomo lo hanno trovato fuori da casa sua, in bici. È stato dunque arrestato e trasferito nel carcere di Solllicciano, in più su di lui penderà la denuncia per evasione dai domiciliari.

Per quanto riguarda i controlli settimanali della polizia, sono stati effettuati tre servizi dagli agenti degli uffici di piazza Gramsci con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, che hanno interessato in particolare la zona della Stazione di Empoli e del centro pedonale, nonché i parchi cittadini. In totale sono state controllate oltre 100 autovetture ed oltre 200 persone.