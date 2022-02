Luccasenzabarriere, prosegue la mappatura con studenti universitari di Pisa

Continua la mappatura di Luccasenzabarriere ed è un vero successo. In sole due settimane sono più di 100 le attività del centro storico che hanno aderito al progetto accettando di farsi mappare. Oltre 100, quindi, gli esercizi commerciali che espongono oggi il bollino blu e arancione dell’associazione.

Il 31 gennaio Luccasenzabarriere ha ripreso a catalogare e aggiornare la Senzabarriere.app, l’applicazione che è un vero e proprio vademecum dell’accessibilità, all’interno della quale si trovano mappati numerosi negozi, bar, ristoranti, musei e altri luoghi pubblici di Lucca e non solo.

Nei giorni scorsi un ulteriore passo avanti: due studenti dell’università di Pisa, della facoltà Informatica Umanistica, si sono avvicinati al progetto di Luccasenzabarriere per capirne meglio le dinamiche e lo svolgimento. A breve dovranno infatti sostenere un esame di tecnologie assistive per la didattica, volto a verificare la capacità di realizzare semplici ausili didattici per problemi pratici legati a diversi tipi di disabilità. Quale miglior modo di utilizzare le tecnologie per abbattere le barriere se non il percorso intrapreso dall’associazione lucchese?

Un progetto quindi che coinvolge proprio tutti, a partire dai ragazzi e che vede sempre più in prima linea anche gli amministratori locali. Sempre nei giorni scorsi, infatti, sono passati a salutare gli studenti e hanno preso parte alla mappatura anche l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini e il presidente della commissione sociale, Pilade Ciardetti.

“Sono soddisfatto dell’andamento di questi primi giorni di mappatura del 2022 - commenta il presidente di Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua -. Gli studenti sono molto partecipativi, le attività sono molte e le ringrazio una a una. Il nostro grazie va anche all’impegno dell’amministrazione comunale, di Confcommercio e Confartigianato, oltre che alle Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca. L’obiettivo adesso è crescere ancora di più, far capire che un luogo accessibile è per tutti fondamentale e di grande importanza”.

LA MAPPATURA

Partendo dal centro storico, le squadre di studenti dell’ISI Pertini si stanno muovendo tra i negozi, i bar, i musei, le chiese e i palazzi pubblici controllando la presenza di eventuali barriere architettoniche o altri ostacoli. All’interno della Senzabarriere.app, poi, saranno caricate tutte le caratteristiche del luogo, fornendo agli utenti una descrizione dettagliata del livello di accessibilità. Ma non solo: all’interno della app sarà possibile trovare indicazioni utili per intolleranti e allergici e per i neo-genitori, come, appunto, le postazioni per l’allattamento. Una vera e propria “guida delle possibilità”, sempre aggiornata e gratuita. La Senzabarriere.app, infatti, può essere scaricata a costo zero sia sui dispositivi iOS che Android.

Fonte: Ufficio Stampa