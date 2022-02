L’Unione Valdera sbarca sull’app IO

In tanti hanno cominciato a conoscere le sue potenzialità attivando il cashback di stato, molti l’hanno scaricata per ottenere il bonus vacanze o semplicemente per avere sempre a portata di smartphone la Certificazione Verde digitale nell’ambito dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19.

Certo è che l’app IO è ormai molto diffusa tra i cittadini. Basti pensare che è già stata scaricata da circa 27 milioni di utenti in tutto il Paese. Attraverso questa semplice applicazione è infatti possibile tra l’altro interagire in modo semplice e sicuro con le pubbliche amministrazioni locali o nazionali e, da oggi, anche con i servizi offerti dall’ente di via brigate Partigiane.

L’Unione Valdera tramite delibera di Giunta approvata dai sette Sindaci e grazie al prezioso lavoro del suo ufficio SIIT (Sistema informativo, Innovazione tecnologica, Tecnologia e Statistica) è approdata così sulla piattaforma IO. In pochi secondi tramite cellulare e con costi di commissione molto ridotti rispetto ad altre forme di pagamento elettronico, si potranno quindi espletare in maniera rapidissima le procedure per saldare le spese dei servizi di refezione e trasporto scolastico e si riceveranno anche i relativi avvisi da parte degli uffici competenti.

Ma il campo di azione di questo strumento è molto più ampio e presto l’Unione veicolerà sull’app IO anche le comunicazioni al cittadino inerenti i servizi educativi, sociali e di polizia locale.

E anche in questo caso, in linea con l’approccio mobile first, ricevere avvisi e effettuare pagamenti sarà davvero semplice.

Visibilmente soddisfatta per questa ennesima innovazione la Presidente dell’Unione, Arianna Cecchini: “Dobbiamo offrire servizi digitali al passo con i tempi ai cittadini e l'Unione Valdera ha un'esperienza decennale all'avanguardia nella digitalizzazione dei servizi”.

Chi lo vorrà potrà quindi dire addio ad uscite improvvide con il maltempo, a file chilometriche presso gli uffici postali ed anche ad onerosi costi di commissione per pagare qualche semplice bollettino. Si potrà fare tutto comodamente dal divano di casa con un cellulare in mano.

E per chi ancora non avesse l’app IO, nessuna paura. E’ possibile scaricarla gratuitamente su android (play store) e ios (app store) e per accedere basta avere la carta di identità elettronica (abbinata al pin che ricevi al momento del rilascio della nuova carta) o l’identità digitale Spid.

Insomma ancora una volta l’Unione Valdera anticipa i tempi e offre ai cittadini servizi digitali all’avanguardia.

Fonte: Ufficio Stampa