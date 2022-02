Piano e violino sulle arie di Brahms al Teatro Shalom

Si susseguono a vele spiegate gli appuntamenti della stagione concertistica proposta dal Centro studi musicali “Ferruccio Busoni” e il prossimo è previsto martedì 22 febbraio, alle 21, al Teatro Shalom, Via Busoni a Empoli. Protagonisti del concerto saranno il pianista Michelangelo Carbonara e la violinista Celeste di Meo.

"Siamo molto orgogliosi di accogliere questo duo: abbiamo avuto modo di apprezzare le qualità di Carbonara attraverso la sua cospicua discografia e siamo felici di poterlo ascoltare dal vivo. Al tempo stesso siamo molto curiosi di ascoltare Celeste Di Meo, acclamata dalla critica per la sua maturità musicale, per la qualità del suo suono e siamo contenti di poter offrire un’occasione a un altro talento della musica che fa davvero ben sperare". Questo il commento di Lorenzo Ancillotti, direttore artistico.

GLI INTERPRETI - Michelangelo Carbonara è uno dei nomi più richiesti del panorama nazionale, deve la sua formazione principalmente alla personalità di Sergio Perticaroli. Enfant prodige, si diploma in giovanissima età e nel 1999 termina il corso di perfezionamento triennale all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il massimo dei voti, vincendo inoltre la borsa di studio quale migliore diplomato dell’anno. Si perfeziona al Mozarteum di Salisburgo e all’Academie Musicale di Villecroze. Dal 2001 è stato scelto per seguire le esclusive masterclasses presso l’International Piano Foundation di Cadenabbia e l’International Piano Academy Lake-Como, presieduta da Martha Argerich.

È vincitore di diciassette premi in concorsi internazionali, tra cui allo Schubert di Dortmund, e nel 2003 ha debuttato in Cina, esibendosi al Conservatorio Centrale di Pechino. Nel giugno 2007 ha debuttato alla Carnegie Hall di New York e oggi la sua carriera lo porta a esibirsi in numerosi paesi del mondo e presso le più importanti sale italiane. Vasta la sua produzione discografica, per i marchi Papageno, Tactus, Suonare Records e Brilliant Classics, per il quale ha inciso tutta l’opera per pianoforte di Maurice Ravel, un cd di musica per pianoforte solo di Nino Rota e un doppio cd con esecuzioni di sonate di Domenico Scarlatti. Dal 2006 si esibisce anche nella doppia veste di direttore d’orchestra e solista. Affianca all’attività concertistica quella didattica, in qualità di insegnante di pianoforte, musica da camera e materie teoriche. Ha insegnato Musica da camera all’Università della Tuscia di Viterbo e tenuto masterclass in Romania, Cina e Canada.

Celeste di Meo, classe 2002, e ritenuta dalla critica una vera e propria stella nascente del firmamento strumentale europeo. Formata al Conservatorio di Roma, si diploma all’Istituto Musicale “G. Paisiello” di Taranto e frequenta numerosi corsi di perfezionamento all’Accademia AIMART di Roma e l’Accademia Chigiana di Siena, dove incontra Boris Belkin, con cui studia attualmente al Conservatorio di Maastricht. Vincitrice di due edizioni del Concorso internazionale Anemos di Roma, nel 2016 ha partecipato al Corso internazionale di perfezionamento all’Accademia “J. Napoli” e, nello stesso anno, si è classificata prima al Concorso “Città di Latina”. Nel corso dell’anno accademico 2017 ha partecipato al Concorso Anemos di Roma e al Premio Chroma, classificandosi tra i vincitori. Ha partecipato al Crescendo International Competition, superando il primo round svoltosi nella città di Boston per poi suonare nel gennaio 2018, come vincitrice del primo premio

assoluto, presso la Carnegie Hall di New York. Nel 2018 vince il Concorso Melos di Roma, il Concorso Internazionale di Barletta e il Concorso AGIMUS di Brindisi.

In programma la Sonata in re minore op. 108 di Johannes.Brahms, I palpiti di Niccolò Paganini e il celebre Souvenir d’un lieu cher di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

I biglietti (intero 12,00 euro, ridotto 10,00 euro per under 26, over 65, Soci Unicoop-Firenze) sono acquistabili alla Libreria Rinascita, Bonistalli Musica, o online su www.eventbrite.it.

Per accedere alla sala è necessaria l’esibizione del Green Pass Rafforzato e occorre indossare la mascherina ffp2.

Per ulteriori informazioni contattare il Centro studi musicali “Ferruccio Busoni” (0571/711122, csmfb@centrobusoni.org) e di seguire le omonime pagine Facebook e Instagram