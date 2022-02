Scoperto a rubare in casa, aggredisce i poliziotti: arrestato 45enne

Ha preso a calci e pugni i poliziotti che lo hanno bloccato mentre cercava di fuggire dopo aver messo a segno un furto in un'abitazione di Prato e aver cercato di commetterne un altro nella stessa zona della città.

Ma è stato tutto inutile e il malvivente, un 45enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine e non in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato in flagranza dalla polizia per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Uno degli agenti, infatti, è rimasto lievemente ferito e ha richiesto cure mediche.

Dalle verifiche è emerso inoltre che negli ultimi sei mesi l'uomo aveva compiuto altri sei furti "aggravati" per i quali era stato denunciato. In più, durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello nascosto nella tasca.