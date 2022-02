'I vax uccidono': imbrattato hub vaccinale a Empoli nella notte

Ancora vandali negli hub vaccinali. Sembrava finita questa ondata di atti indegni e invece la cronaca dà notizia di un nuovo fatto. Siamo all'hub nella sede della Fondazione Sesa di via Giuntini nella zona industriale di Pontorme. Ignoti hanno imbrattato l'ingresso con dello spray rosso, scrivendo 'I vax uccidono'.

Ma non solo. I vandali hanno continuato a imbrattare anche i gazebo esterni delle Pubbliche assistenze utilizzati per la compilazione dei moduli prima dell'ingresso nell'hub. 'Governo nazista', 'Salvatevi tutti', 'Il governo mente' e altre frasi da complottismo spicciolo sono state vergate con la W rossa che sta a indicare l'appartenenza ai movimento No Vax più irriducibili, quelli che continuano a trasmettere via Telegram i loro messaggi e a inondare le bacheche di chi non la pensa come loro con post deliranti.

Un altro episodio simile era avvenuto tempo fa in un punto drive through per i tamponi. Per quella vicenda venne trovato il presunto responsabile.

Ecco come ha commentato la notizia di questa notte il sindaco Brenda Barnini.

"Stanotte qualche cretino si è divertito a vandalizzare il nostro hub vaccinale in via Giuntini. Da quando ha aperto il 26 aprile dello scorso anno in questa sede sono state somministrate 245.000 dosi di vaccino di cui 12.000 solo nell’ultimo mese. Questi numeri bastano da soli a ricordare che per fortuna la maggioranza dei cittadini ha deciso di combattere la pandemia e vaccinarsi a fronte di pochi invasati che continuano a farci perdere tempo. Un grande grandissimo grazie a tutti gli operatori che si sono alternati ogni giorno per realizzare questo risultato straordinario. E grazie ancora alla Fondazione Sesa per aver messo a disposizione gratuitamente i locali dell’hub. Empoli è questa non certo quella di chi non ha niente di meglio da fare che dichiarare con lo spray rosso la propria ignoranza".