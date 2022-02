A Empoli, verso le 20 di questa sera in viale Olimpiadi, si è verificato un incidente tra due auto. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due macchine non avrebbe rispettato una precedenza. Nel sinistro due persone sarebbero rimaste ferite e una di queste, una donna di 42 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti carabinieri e polizia.